تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانين دينا الشربيني وعمرو دياب أثناء تواجدهما في إحدى المناسبات الخاصة احتفالاً بالعام الجديد. وأثارت دينا الجدل مجدداً حول علاقتها بعمرو بعد أن ظهر الثنائي وهما يرقصان على أنغام أغنية “قمرين” الخاصة بعمرو دياب، ظهرت فيها دينا وهي تحتضن عمرو من ظهره بحب ورومانسية.

وعلق الكثير من متايعي عمرو ودينا على الفيديو ما بين منتقد لتصرفهما دون الإعلان الرسمي عن طبيعة علاقتهما وبين معجب بالثنائي مؤكدين أنهما متزوجان.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تثير ضجة بفيديو جديد.. هذا ما فعلته مع عمرو دياب وأشعل المواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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