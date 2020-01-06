بالفيديو: للمرة الأولى ميريام فارس تتحدث عن إنجاب طفل ثان.. ماذا كشفت؟

تطرقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلى قضية مرضها ضمن لقاء أجري معها في حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وأشارت إلى تلقيها الدعم الكبير من بعض الأشخاص أثناء مرضها لافتة إلى أن هؤلاء يساعدون المريض على استعادة حياته الطبيعية مجدداً.

كما ذكرت أن وجود ابنها كان أمراً مهماً جداً وأنه كان يجلس إلى جانبها في الفراش في مرحلة مرضها ما ينسيها ألمها.

وعما إذا كانت تفكر في إنجاب طفل آخر أجابت: “ان شالله”، مع الإشارة إلى أن أفراد أسرتها باتوا يذكّرونها بضرورة ذلك.

وأضافت أنها تشعر بالحماس عندما تنزل إلى السوق وتشاهد الكثير من المحال التي تعرض ملابس للفتيات الصغيرات مع ترك مساحة صغيرة لملابس الأولاد.

ويشار إلى أنها أعلنت مؤخراً من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أنها ستقيم قريباً حفلاً في مدينة جدة السعودية إلى جانب الفنان سعد لمجرد.

كما أشعلت التطبيق بعدما نشرت مقطعاً ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية “حبيبي سعودي” محققة أكثر من 614 ألف مشاهدة.