رغم الانفصال.. طارق العريان يحتفظ بصور أصالة على انستجرام

أثار خبر انفصال أصالة وطارق العريان ضجة كبيرة، وأصبح حديث السوشيال ميديا منذ فترة، حتي أكده الثنائي اليوم من خلال منشورات كتبوها عبر حساباتهم الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".







بدأ الأمر بمنشور كتبته أصالة عبر حسابها أعلنت فيه بحزن شديد عن انفصالها وبشكل رسمي عن زوجها ووالد أبنائها، ليرد هو بمنشور آخر يؤكد أنه رغم تلك الخطوة إلا أنه سيظل

يقدرها ويحترمها.







وقد ظهر صدق حديث العريان عن استمرار الود والاحترام بينه وبين زوجته السابقة، من خلال احتفاظه بصور جمعتهم سويًا ومقاطع فيديو خاصة بها، كانت ومازالت موجودة عبر حسابه بموقع انستجرام.

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شاهد فيديوهات متنوعة لأصالة علي حساب طارق العريان بموقع انستجرام ...

