أول تعليق لطارق العريان بعد إعلان أصاله انفصالهما رسميًا

حرص المخرج طارق العريان على مشاركته متابعيه رده بعدما أعلنت المطربة أصالة صباح اليوم، الإثنين، انفصالهما بشكل رسمي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب طارق عبر حسابه قائلًا: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل دائمًا أحترم هذه

الروح الجميلة وأحترمها، إلى الأبد والدة أولادي".

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كانت كتبت أصالة عبر حسابها عبى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول

في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

أضافت: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".