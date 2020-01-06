تفاصيل وموعد انطلاق فيلم دماغ شيطان بدور العرض السينمائية

ينطلق عرض فيلم "دماغ شيطان" للفنانة رانيا يوسف، بدور العرض السينمائية، مساء يوم الأربعاء 22 يناير من الشهر الجارى.
يشار إلى أن فيلم "دماغ شيطان" تدور أحداثه حول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.
يذكر أن "دماغ شيطان"، بطولة باسم سمرة، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر، كامل الشافعي، أسامة عبدالله، أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل.
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