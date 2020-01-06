بالصور.. قصة غرام نرمين الفقي مع الدولفين

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها مع دولفين داخل المياة باحدي أحواض السباحة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



ظهرت نرمين في الصور وهي تتجول داخل المياه بسعادة و تحتضن الدولفين وتقبله، وعلقت علي الصور قائلة: "انا وقعت في غرام الدولفين الله علي جمالهم".



حازت الصور علي اعجاب متابعيها الذين أشادو بجمالها واكدوا أن رقتها وبرائتها التي تظهر جلية علي ملامحها هي ما تجعل هناك توافقًا بينها وبين كائن رقيق كالدولفين.









الشهير "انستجرام".ظهرت نرمين في الصور وهي تتجول داخل المياه بسعادة و تحتضن الدولفين وتقبله، وعلقت علي الصور قائلة:"انا وقعت في غرام الدولفين الله علي جمالهم".حازت الصور علي اعجاب متابعيها الذين أشادو بجمالها واكدوا أن رقتها وبرائتها التي تظهر جلية علي ملامحها هي ما تجعل هناك توافقًا بينها وبين كائن رقيق كالدولفين.

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