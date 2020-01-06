بالصور.. رسالة مريم عامر منيب لوالدها الراحل

شاركت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، متابعيها بصور قديمة جمعتها بوالدها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



علقت مريم على الصور عبر حسابها قائلة: "هو من علمني المعنى الحقيقي للحب.. هو قدوتي إلى الأبد وأعظم هدية من الله.. أنا ابنة محظوظة.. أغلى ما عندي".



جدير بالذكر أن مريم عامر منيب طرحت أخيرًا دويتو غنائيًا، بعنوان "عامل إيه في حياتك"، إحياءً لذكرى رحيل والدها، وحقق نجاحًا كبيرًا، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى أحمد عادل، مكساج هانى محروس. قائلة: "هو من علمني المعنى الحقيقي للحب.. هو قدوتي إلى الأبد وأعظم هدية من الله.. أنا ابنة محظوظة.. أغلى ما عندي".جدير بالذكر أن مريم عامر منيب طرحت أخيرًا دويتو غنائيًا، بعنوان "عامل إيه في حياتك"، إحياءً لذكرى رحيل والدها، وحقق نجاحًا كبيرًا، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى أحمد عادل، مكساج هانى محروس.

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