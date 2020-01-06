شاهد.. حادث نانسي عجرم يعيد لمايا دياب ذكريات أليمة

أعربت الفنانة مايا دياب عن حزنها الشديد لما حدث لأسرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واقتحام لص لمنزلها، الحادث الذي اعاد لها ذكريات أليمة أثارت غضبها.

كتبت مايا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "خبريات السنة الجديدة قاسية ومُحزنة للغاية وأنا متأثرة جداً بما حصل مع نانسي عجرم وفادي وتذكّرت حادثة مأساوية تعرّضت لها شخصياً سنة 2005". ومُحزنة للغاية وأنا متأثرة جداً بما حصل مع نانسي عجرم وفادي وتذكّرت حادثة مأساوية تعرّضت لها شخصياً سنة 2005".

وتابعت: "هيدا كلّو بسبب بلد فلتان لم يعرف يوماً إلا محاسبة الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة.. بلد الخوف.. اليوم سألت نفسي فعلياً ليه ما بفلّ؟؟". الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة.. بلد الخوف.. اليوم سألت نفسي فعلياً ليه ما بفلّ؟؟".

جدير بالذكر أن شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى، اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان فجر يوم الأحد بقصد السرقة، ليفاجأ بزوجها الذي قام بمهاجمته وأرداه قتيلًا بعد تبادل لإطلاق النار من الطرفين.



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