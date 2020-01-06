وزير الثقافة تفتتح المقر الرئيسى للرقابة على المصنفات الفنية بعد التطوير

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مقر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بشارع القصر العيني، وذلك بعد التطوير وإعادة التاهيل ليصبح المقر الرئيسى لها بدلا من المقر المتواجد بشارع طلعت حرب، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية .
قالت "عبد الدايم" ان مطلع 2020 يشهد اضافة
وتابعت : "ان التطوير واعادة التاهيل هو الاول للمقر منذ إنشاء الرقابة ويشملالنواحى اللوجيستية واسلوب العمل حيث تم استحداث 3 وحدات لتكنولوجيا المعلومات ، الدراسات الاجتماعية وتطوير الأداء كما تم مد ساعات العمل حتى السادسة مساء إلى جانب ضم عدد 20 متخصصا من الرقباء لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الاعمال الفنية التى يتابعها الجمهور المصري" .
يذكر ان المقر يتكون من 3 طوابق كانت مخصصة منذ عام 1961 للإدارة العامة للفنون الجميلة وتسلمته الرقابة عام 1985 وتم اغلاقه للتطوير عام 2015 وبدا العمل على تاهيله منتصف عام 2017 .
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