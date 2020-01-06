شاهد.. كيت وينسلت تهنئ خواكين فينيكس على جائزة Golden Globe 2020

نشرت الممثلة الامريكية كيت وينسلت صورة جمعتها بالممثل خواكين فينيكس، وهنأته بحصوله على جائزة Golden Globe 2020 جولدن جلوب 2020 كافضل ممثل عن دور الجوكر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت وينسلت عبر حسابها معلقة علي الصورة: "تهانئ لعزيزي خواكين فينيكس على فوزه بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في دراما عن الجوكر".



يذكر أن كيت وينسلت فازت عام 2009 بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة عام 2009 عن فيلم Revolutionary Road، وأيضًا في في نفس العام نالت جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم The Reader. بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".كتبت وينسلت عبر حسابها معلقة علي الصورة: "تهانئ لعزيزي خواكين فينيكس على فوزه بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في دراما عن الجوكر".يذكر أن كيت وينسلت فازت عام 2009 بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة عام 2009 عن فيلم Revolutionary Road، وأيضًا في في نفس العام نالت جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم The Reader.

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