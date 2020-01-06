التفاصيل الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

أثارت المطربة أصالة، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت أصالة عبر حسابها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة

معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

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أضافت: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

يشار إلى أنه كان انتشرت في شهر أكتوبر الماضي أخبار على مواقع السوشيال ميديا حول انفصال الثنائي، بعد اكتشاف أصالة علاقة تجمع بين زوجها والفنانة نسرين طافش، ولكن سرعان ما نفت أصالة تلك الأخبار عبر حسابها على

"إنستجرام"، قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

وتابعت: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".