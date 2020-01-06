بعد نبهات شهري..كرم بورسين يرفض "السد"

ميرنا وليد - بيروت - رفض النجم التركي ​كرم بورسين​ بطولة مسلسل "السد"، وذلك رغم اعجابه بالسيناريو، وافادت وسائل اعلامية تركية ان قرار بورسين جاء بعد معرفته بمخططات المسلسل خارج الأراضي التركية، وجاء رفضه بعد رفض النجمة التركية نبهات شهري ايضا عرض هذا المسلسل وذلك بسبب عدم اعجابها بالسيناريو.

كرم بورسين عرفه العالم العربي من خلال مسلسل "ما وراء الشمس" الذي حقق نجاح جماهيري، وكان قد تعرض مؤخرا لإصابة خطرة في عموده الفقري نتيجة سقوطه عن متن اليخت الذي كان يقضي عليه عطلته في بودروم.

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