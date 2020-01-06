خاص الفن- داليدا خليل: 2019 كان عاما رائعا بالنسبة لي وهذه امنياتي ل 2020

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة ​داليدا خليل​ عن العام 2019 وامنياتها للعام الجديد وقالت في حديث خاص مع موقع الخليج 365: "عام 2019 كان رائعا بالنسبة لي بدأ مليء بالنجاحات والمفاجآت ، المسلسلات التي قدمتها احبها الناس وكان هناك تحسن على كافة الاصعدة ، وعلى الصعيد الشخصي دائما اشعر بالامان ومحاطة بالناس التي تحبني وتدعمني مثل اهلي واصدقائي . وعلى الصعيد المادي كانت جيدة الحمدلله لكن نحن ندخل حاليا بأزمة وكلنا لا نعرف ما الذي ينتظرنا."

وتابعت: "تمنياتي لبلدي وشعبي كثيرة خصوصا بهذه الازمة التي طالتنا جميعا، اتمنى النجاة من هذا الفساد الذي نعيشه وان يكون المستقبل يحمل التغيير واقول ان الشعب اللبناني الثائر هو العيد وكل شخص موجود بالشارع باسم كل مواطن لبناني بحق بعيدا عن الشغب. هذا هو عيدنا."

وأضافت:"اتمنى ان يحظى مسلسل سر بالنجاح المتوقع وانتظره بشغف اتمنى ان نتابع ايضا باعمال جميلة رغم الحزن والظروف الصعبة".

وكانت داليدا خليل قد أطلت في عام 2019 في مسلسل "أسود" وشاركها في البطولة ورد الخال وباسم مغنية وفيفيان انطونيوس، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج سمير حبشي، وإنتاج جمال سنان.