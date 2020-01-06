ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة الأردنية ​ميس حمدان​ الجمهور بنشر صور لها من جلسة تصوير جديدة مع شقيقتاها مي سليم ودانا حمدان، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرن الأخوات بلوك ذكوري، اذ اعتمدن تسريحة الشعر القصير وارتدين بدلات ذكورية.

وعلّقت ميس على الصور ممازحة المتابعين قائلة: "فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطوله مي سليم ودانا حمدان".

الجدير ذكره ان ميس حمدان نشرت مؤخرا فيديو قلّدت فيه شخصية "الجوكر" الشهيرة، اذ انها وضعت المكياج الخاص بالشخصية ونشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، مشيرة الى ان هذا الفيلم عبّر عن مشاعرنا وأفكارنا في فترات من حياتنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان وشقيقتاها تصدمن الجمهور بهذا اللوك-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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