مكسيم خليل يتحول لحارس مرمى-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ مقطع فيديو جديد له برفقة ابنه جاد، يظهر قيام الأخير بدفع الكرة نحو ابيه الذي بدوره كان يقف كحارس مرمى، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واللافت هو ان مكسيم لم يسمح لابنه بتسجيل أي هدف.

وعلّق مكسيم على الفيديو قائلا: "يعني بعد عذاب وجهد وتعب لحتى قدر جاد يحط عليي غول ..بس الحقيقة حلو بعرف كمية العروض يلي رح تجيني بعد هالفيديو ، يالله رح اترككم تستمتعو".

ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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