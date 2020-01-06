أحلام تسأل عن جديد قضية زوج نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - شغل الحادث الأليم الذي وقع مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم الرأي العام بشكل كبير، فالفنانة الإماراتية ​أحلام​ سألت عن زوج نانسي للإطمئنان عليه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه".

بدورها ردّت احدى المتابعات قائلة: "دكتور فادي بالمشفى هلق رح يطلع من المشفى يوم الثلاثاء لإستكمال التحقيق"، مضيفة بالقول: "و نانسي فاتت بإنهيار عصبي البارح حسب تصريح والدها، لصار معها كتير صعب".

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