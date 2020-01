بالصورة- الى هذا الحدّ وصلت القطيعة بين جينيفر أنيستون وبراد بيت

ميرنا وليد - بيروت - توجهت الأنظار في حفل توزيع Golden Globe Awards لعام 2020 نحو النجم ​براد بيت​ و زوجته السابقة النجمة جينيفر أنيستون وعلاقتهما السابقة بعد انفصاله عن زوجته أنجلينا جولي وتردد شائعات بعودة علاقتهما الى مجاريها.

بينما كان يجلس كل منهما بعيدا عن الآخر، و بالرغم من ذلك حرص براد بيت أن يصف أنيستون أنها صديقة جيدة وعلاقتهما رائعة معا، وما لفت الأنظارهو أن جنيفر هتفت لزوجها السابق حين تسلم جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Once Upon A Time In Hollywood " .

عندما وصل براد إلى الحفل سُئل عن شعوره حول احتمال مقابلة جنيفر على السجادة الحمراء، فردّ "سوف أركض إلى جينيفر، إنها صديقة جيدة ".