خاص الفن- زين العمر: "أطلب المسامحة وأتمنى أيضاً أن تزيد محبة الناس لي "

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​زين العمر​ عن العام 2019 وعن امنياته للعام 2020 على كافة الاصعدة وفي حديث خاص لموقع الفن يقول: "أمنيتي في العام 2020 أن يبقى اللبنانيون شعباً واحداً، أطلب المسامحة والغفران وراحة البال".

أما على الصعيد المادي وبعد الازمة الاقتصادية التي مر بها لبنان ولازال يعاني منها يقول زين العمر: "أتمنى الفرج علينا جميعاً".

أما على الصعيد العائلي يقول: "أتمنى الصحة لزوجتي وأولادي ووالدي ولكل الناس الذين أحبهم، وأتمنى أيضاً أن تزيد محبة الناس لي في عام 2020

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