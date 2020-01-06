خواكين فينيكس أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر

ميرنا وليد - بيروت - فاز الممثل العالمي ​خواكين فينيكس​ بجائزة غلودن غلوب كأفضل ممثل عن دوره بفيلم الجوكر، فيما حصدت أوليفيا كولمان جائزة كأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني درامي عن دورها بمسلسل The Crown. وحضر الحفل النجم المصري العالمى رامي مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبناني طوني شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبي وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير والمذيعة ألين دي جينيريس وزوجتها بورشيا دي روسي، وناعومي واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي،وآخرين.

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