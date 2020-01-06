كلوديا مارشيليان تطالب بإطلاق سراح زوج نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الممثلة اللبنانية والكاتبة ​كلوديا مارشيليان​ صرختها تجاه القوى الأمنية التي ألقت القبض على زوج ​نانسي عجرم​ أمس، بعدما قتل لصًّا تسلّل الى بيته ليلاً وهدد سلام عائلته مشهراً سلاحه بوجهه.

وكتبت كلوديا مارشيليان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مطالبة بإطلاق سراحه وإلقاء القبض على المسؤولين الفاسدين وعلقت بالقول: "روحوا احبسوا المسؤولين ياللي وصلونا نعيش بشريعة الغاب وافلتوا الأب البطل ياللي دافع عن عيلتو".

وبدا لافتاً تعليق الممثل اللبناني باسم مغنية الذي علّق على منشور كلوديا قائلاً: "إذا تحقيق بكون شي طبيعي. أما إذا حبس يعني شريعة غاب".

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