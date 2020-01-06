تراند اليوم : عيضة المنهالي في “المجمّع الثقافي” بأبوظبي

يستعد “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي لإحياء أولى حفلاته الغنائية في العام 2020، والذي سيقدمها في مدينة أبوظبي بالمجمّع الثقافي مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه، والذي سيقدم بها مجموعة كبيرة من أغنياته، واضعاً نصب عينه في إختياره الأغنيات الأكثر طلباً بين جمهوره.

وقد بدأت إدارة مسرح المجمّع الثقافي بفتح باب شراء تذاكر الحضور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.

هذا وكان المنهالي قد إختتم حفلاته في ليلة رأس السنة الميلادية 2020 في الوثبة من خلال حفل جماهيري ضخم في مهرجان الشيخ زايد، والذي حضره أكثر من 37 ألف شخص.