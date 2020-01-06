تراند اليوم : إدوارد يرفض دخول زوجته التمثيل لهذا السبب-فيديو

تحدث الفنان إدوارد عن أسرته، وعلاقته بزوجته وأبنائه، لا سيما كواليس علاقة الحب التي جمعته بزوجته “فيفيان”.

أوضح إدوارد خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، أنه في البداية كان مرتبطا بفتاة أخرى غيرها خلال فترة الدراسة الجامعية، ووقتها حضرت “فيفيان” حفل خطوبته، لكنه بعد فترة انفصل عن خطيبته تلك، ثم تعرف عليها بعد خطبة صديقه المقرب لأختها، وتزوجا جميعا في يوم واحد.

تابع أن أكثر شيء جذبه لزوجته الحالية هو تدينها وحبها الشديد للدين وأخلاقها وأدبها، فضلا عن حب والدته الشديد لها، قائلا: “هي فيها كل حاجة كويسة بصراحة”.

وبسؤاله عن موقفه إذا طلبت منه زوجته أن تدخل مجال التمثيل، فأجاب على الفور: “هقولها أكيد لأ.. تمثل فين !!”، ثم أضاف ضاحكا: “هي قالت لي مرة بهزار أنا ممكن اطلع في دور أمك لو عايز”.

على جانب آخر، يعرض لإدوارد حاليا مسلسل “حواديت الشانزلزيه”، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل إياد نصار، ومي ‏سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وانتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي‎.‎