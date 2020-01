بالصور والأسماء: غولدن غلوب 2020 هذه هي الأسماء الفائزة... من بينها ممثل عربي

أقيمت مساء الأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2020 بتوقيت غرب الولايات المتحدة الأميركية، الدورة الـ 77 لحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، بحضور أهم النجوم العالميين وصنّاع السينما.

وقد تمكّن فيلم Once Upon a Time... in Hollywood، الفيلم الأخير من حصد المرتبة الأولى في عدد الجوائز التي تمنحها "جمعية الصحافيين الأجانب في هوليوود" للأفلام الأميركية المُنتجة والمعروضة عام 2019، بنيله 3 جوائز "غولدن غلوب" من أصل 5 ترشيحات، في فئات أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل مساعد لـ براد بيت، وأفضل سيناريو لتارانتينو.

أما فيلم "قصّة زواج" لنواه باومباخ، والذي كان مُرشّحاً لـ6 جوائز، فلم ينل إلا واحدة فقط، في فئة أفضل ممثلة مساعدة، نالتها لورا دِرْن.

أفضل فيلم درامي، فكان فيلم "1917"، جديد سام مانديس، الذي نال جائزة أفضل إخراج أيضاً.

ونال فيلم "جوكر" لتود فيليبس، الحاصل على "الأسد الذهبي" في الدورة الـ76 لـ"مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي"، فنال بدوره جائزتين، في فئتي أفضل ممثل في فيلم درامي ليواكين فينيكس، وأفضل موسيقى أصلية لهيلدور غوينادوتّي.

بدورها نالت رينيه زيلويغر جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن دورها في "جودي" لبرانت سيمون، وآوكوافينا جائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي، عن دورها في The Farwell للولو وانغ.

ونال تارون إيغرتن جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في "روكتمان" لدكستر فليتشر، مؤدّياً شخصية المغنّي إلتون جون.

كما حصل Missing Link لكريس تاكر على جائزة أفضل فيلم تحريك.

ولأنّ جوائز "غولدن غلوب" لا تقتصر على الأفلام السينمائية، فقد نال مسلسل Succession جائزتي أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل في مسلسل درامي لبراين كوكس.

ونال Fleabag جائزتي أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي وأفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي لفوبي والّر ـ بريدج.

أما "تشيرنوبيل" فنال جائزتي أفضل Mini Series أو فيلم تلفزيوني وأفضل ممثل في هذا النوع التلفزيوني لستيلان سكارسغارد

-ممثل عربي يفوز بجائزة أفضل ممثل

بدوره فاز رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي، عن دوره في "رامي" (كتابة وإخراج وإنتاج وتمثيل رامي يوسف)، الذي يروي يوميات رامي، نجل عائلة مهاجرين مصريين إلى أميركا، المقيم في مجتمعه المسلم في نيوجيرسي، والمؤمن بأنّ الحياة اختبار مستمرّ، والذي يواجه أصدقاء له يعتقدون أنّ الحياة مليئة بالاحتمالات غير النهائية.

ونال راسل كرو جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، عن دوره في The Loudest Voice، مؤدّيا شخصية روجر آليس، مؤسّس "فوكس نيوز". أما ميشيل ويليامز فنالت جائزة أفضل ممثلة في Mini Series أو فيلم تلفزيوني عن دورها في Fosse/ Verdon.

وفازت باتريسيا آركيت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في هذا النوع التلفزيوني عن دورها في The Act، وأوليفيا كولمان حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، عن دورها في The Crown.

وأخيراً، خصّصت الدورة جائزتين تكريميتين، نالهما كل من توم هانكس وإلِن ديجينيريس.