أجمل اللقطات الرومانسية بين أصالة نصري وزوجها

بعد اعلان انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، تصدرت أخبار النجمة السورية أصالة نصري وأخبار انفصالها السوشيال ميديا وحديث الإعلام.

وهنا نستذكر بعض اللقطات الرومانسية التي جمهت أصالة والعريان في زواجهما:

بعد اكتشافها لخيانته لها قامت أصالة كل صور زوجها ووالد ابنيها (علي، وآدم)، من على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأكد خبر انفصالهما بعد ظهور أصالة بالمناسبات الفنية الأخيرة من دون زوجها كما كان معتاد، كما أنها توقفت عن نشر أي صور لهما منذ فترة.

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ولم تكتفِ أصالة بحذف صور زوجها، بل دأبت - خلال الأيام الماضية - على نشر تغريدات وعبارات تعبر عن حزنها الشديد، مثل: "يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألماً، وأفيض أملاً".

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عامًا وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم، وكان آخر ظهور لأصالة مع طارق العريان، كان خلال افتتاح فيلم "ولاد رزق 2"، الذي شاركت في إنتاجه، وكضيفة شرف، وغنت الشارة الترويجية له أيضًا.

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