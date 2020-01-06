أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

في منشور لها على انستغرام أعلنت الفنانة آصالة نصري انفصالها عن المخرج طارق العريان، ووالد أبنائها كما وصفته آدم وعلي..

ويأتي تصريح آصالة بالانفصال بعد الكثير من الجدل الذي أثارته العلاقة أخيراً في الوسط الفني والإعلامي، وتكتم كلا من الطرفين على صدقه من عدمه. رغم تأكيد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه على قناة "النهار"، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلا إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

بعد أن كانت الإعلامية هبة الأباصيري، بدأت بالحديث عن الفنانة، أصالة، قائلة: "أعرفها عن قُرب، إنسانة جميلة وأتمنى أن تتخطى الوعكة النفسية التي تمر بها"، ليرد الإعلامي قائلا إنها "انفصلت بالفعل عن زوجها".

آصالة في منشورها أكدت أنها لا تريد الخوض في التفاصيل حرصاً على مشاعرها ومشاعر أبنائها وأضافت: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره..

آصالة كانت قد اختتمت عدة حفلات ناجحة في السعودية وشاركت فيها كبار النجوم، وغاب طارق العريان عن أهم هذه الأحداث على غير العادة، مما كشف بشكل واضح أن هناك توتر بين الطرفين، رغم العلاقة الوطيدة والصافية التي كانت تجمعهما منذ زواجهما.