الماكياج يغير ملامح سوسن بدر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك مختلف ومميز.

سوسن شاركت محبيها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور بشعرها الأبيض الذي اعتادت الظهور به منذ شهور، ولكنها وضعت ماكياج غير شكلها.

الصور التقطها رشاد، وهو الماكير الخاص بالفنانة، وتلقت سوسن عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي تغزل فيها وأشاد بصورها عبر حسابها الخاص.

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سوسن بدر يعرض لها حاليا مسلسل «بخط الإيد»، “بخط الإيد” من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.‏

تواصل الفنانة المصرية سوسن بدر، تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم “مش أنا” من بطولة النجم تامر حسنى، حيث انشغلت على مدار الأيام الماضية بتصوير مشاهدها داخل ستوديو شريف عرفة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر كان مسلسل “أبو العروسة 2” من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ‏بطولة سيد رجب، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وولاء الشريف، وميدو عادل، ومحمود ‏حجازي، وكارولين عزمي.

كما عرض لها أيضا مسلسل «أهو دا اللي صار»، والذي شارك ببطولته الفنانة روبي، أحمد داوود، محمود البزاوي، محمد فراج، وعدد من نجوم الفن، وحقق المسلسل نجاحا فور عرضه، وكانت أحداثه تدور في فترة الأربعينات.