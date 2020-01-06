هارفي واينستين أمام القضاء بتهم اغتصاب والتحرش بـ80 ممثلة

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وكالاتالإثنين 2020/1/6 05:08 م بتوقيت أبوظبي
هارفي أطلق سراحه بكفالة خلال 2018
يمثل قطب هوليوود المحاط بالفضائح هارفي واينستين أمام القضاء الأمريكي في نيويورك، الإثنين؛ ليواجه تهمتي اغتصاب والتحرش بـ80 امراة، بمن فيهن نجمات من الدرجة الأولى.
ومر أكثر من عامين منذ أن نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير حول اتهامات عديدة ضد واينستين، ما أدى إلى سلسلة من الاتهامات ضد رجال بارزين آخرين، وانتشار هاشتاج مي تو (#MeToo).
من المنتظر أن تلقى المحاكمة، التي قد تستغرق نحو 6 أسابيع، متابعة عن كثب في أنحاء العالم، حيث تعد القضية الأبرز التي تعرض على هيئة محلفين في محكمة جنائية من قضايا "مي تو".
وتبدأ المحكمة العليا لولاية نيويورك، الإثنين، إجراءات المحاكمة باختيار هيئة المحلفين، وهي عملية قد تستغرق أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وفي حالة إدانته بالاعتداء الجنسي، يمكن أن يواجه المنتج السابق عقوبة السجن مدى الحياة.
ودفع واينستين، الذي ألقي القبض عليه في مايو/أيار 2018، ببراءته من جميع التهم الموجهة ضده، وأطلق سراحه بكفالة.
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