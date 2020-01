إنفوجراف.. الفائزون بجوائز جولدن جلوب 2020 لفئة السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حي بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها الـ77 لعام 2020، والتي وزعت على فئتي السينما والتلفزيون.

وحصل فيلم "1917" على جائزة أفضل فيلم درامي بينما حصد فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" جائزة أفضل فيلم موسيقي كوميدي، أما فيلم "Parasite" فحصد جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية من نصيبه.

وعن فئة الممثلين حصل كل من رينيه زيلويجر وخواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثلة وممثل في فيلم درامي، وكل من أوكوافينا وتارون إيجرتون على جائزة أفضل ممثل وممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي.

وبالنسبة لفئة أفضل ممثل مساعد وممثلة مساعدة في السينما فكانت من نصيب براد بيت ولورا ديرن.

الإنفوجراف التالي يبرز قائمة الفائزين بجوائز جولدن جلوب 2020 فئة السينما..