إنفوجراف.. رامي يوسف من "ستاند أب" إلى "جولدن جلوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاز الفنان ذي الأصول المصرية رامي يوسف جائزة "جولدن جلوب" أفضل ممثل تلفزيوني بعمل كوميدي أو موسيقي، مساء الأحد، في حفل إذاعة أسماء الفائزين بالنسخة الـ77 من الجائزة.

يعتبر مسلسل "Ramy" بوابة يوسف للعالمية، إذ قدم خلاله نظرة عن كثب للتحديات والصراعات التي يواجهها المسلمون بينهم وبين أنفسهم للانتماء إلى المجتمع والأسرة المختلفة بمبادئها عن المحيط، في إطار كوميدي.

رامي يوسف وُلد لعائلة من أصول مصرية في نيويورك عام 1991، إذ نشأ وترعرع في أسرة مسلمة تحتفل بالأعياد الإسلامية، ويبدو عليه تأثره بجذوره من احتفاله بكلمة "الله أكبر" فور تسلمه الجائزة.

الإنفوجراف التالي يقدم المزيد من تفاصيل عن الممثل الأمريكي من أصل مصري.



