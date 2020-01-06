أحدثهم رامي يوسف.. 6 فنانين عرب حصدوا جوائز جولدن جلوب

شهد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020 حصول الممثل المصري العالمي رامي يوسف على جائزة أفضل أداء لممثل عن دوره في المسلسل التليفزيوني "رامي"، مما يؤكد قدرة الفنانين العرب على الوجود بقوة على ساحة الفن العالمية وانتزاع أبرز الجوائز.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها فنان من أصل عربي على مسرح "جولدن جلوب"، إذ سبقه 6 فنانين.



وفي هذا التقرير ترصد "العين الإخبارية " أبرز النجوم ذوي الأصول العربية الذين فازوا بجوائز جولدن جلوب..

عمر الشريف





ولد "ميشيل ديمتري شلهوب" الشهير بعمر الشريف في 10 أبريل/نيسان 1932، واكتشف موهبته الفنية المخرج العالمي يوسف شاهين إذ رشحه للوقوف أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي"، وبعد عدة أعمال في السينما المصرية أعجب بأدائه المخرج العالمي ديفيد لين وأقنعه بالخروج من النطاق المحلي للعالمية.

قدم عمر الشريف عددا كبيرا من الأفلام المهمة في السينما العالمية، ويعد المصري الوحيد الذي حصل على جائزتي "جولدن جلوب"، كانت الأولى عام 1963 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم "لورنس العرب"، والثانية عام 1966 في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "دكتور جيفاغو" الذي حصد جائزة أفضل فيلم درامي بنفس العام.

توني شلهوب





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ولد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1953، وهو ممثل أمريكي من أصل لبناني، واشتهر بأداء دور "أدريان مونك" في مسلسل "مونك" وبفضل أدائه المتميز لهذا الدور حصل عام 2003 على جائزة جولدن جلوب في فئة أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي.

هاني أبو أسعد

ولد المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في حي الناصرة، وحصل المخرج على جائزة "جولدن جلوب" ضمن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، عام 2006، عن فيلمه "الجنة الآن".

سام إسماعيل





منتج ومخرج وكاتب السيناريو أمريكي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر/أيلول 1977 في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل عام 2016 فى النسخة الـ73 من جوائز "جولدن جلوب" على جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل "مستر روبوت".

رامي مالك





ممثل أمريكي من أصل مصري، ولد في 12 مايو/أيار 1981، بدأت انطلاقته الفنية عام 2004 وشارك في العديد من المسلسلات والأفلام المهمة، وفي 2019 حصل على جائزة أفضل ممثل في "جولدن جلوب" عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody".