محمد رشاد وزوجته مي حلمي يفقدان طفلهما الأول

في خبر حزين، أعلن الفنان محمد رشاد أنه وزوجته الاعلامية مي حلمي فقدا طفلهما الأول.

ونشر “رشاد” صورة لزوجته من المستشفى وكتب: “ربنا يعوضنا خير وطول ما انت كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة”.

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بدورها كتبت “حلمي” على تويتر قائلة: “شكرا لكل الناس الي سألت عليه انتو عيلتي التانيه والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي احسن شويه وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا”.

وكان محمد ومي قد دخلا القفص الذهبي في آذار 2019 بحضور عدد من الاصدقاء.

آخر أعمال محمد رشاد كليب أغنية “دلع” اطلقها في السابع من اكتوبر على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات محمد مصطفي ملك، ألحان محمود انور، توزيع محمد شفيق، ميكس & ماستر أمير محروس، اخراج نبيل مكاوي.