سعد لمجرد مجددا في السعودية.. ويثير التساؤلات بتجاهله هذه الأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الفنان المغربي سعد لمجرد في حفله الذي سيقام في الثاني عشر من يناير الجاري في مدينة جدة، برفقة الفنانة اللبنانية ميريام فارس؛ إذ نشرت الشركة المنفذة "البوست" الخاص بالحفل عبر حسابها على "إنستغرام".

واستغرب بعض المتابعين من عدم نشر سعد لمجرد بوستات حفلته المقبلة في جدة، مكتفيا بالبوست الخاص بحفلته التي ستقام في العاشر من يناير في دبي برفقة محمد رمضان، إلا أن حسابه قد خلا من بوست حفلة جدة، وهذا التجاهل أفرز تساؤلات عديدة عن السبب.

وعلى الرغم من المساعي الكبيرة التي بذلتها هيئة الترفيه السعودية في استقطاب سعد لمجرد، واصطدام تلك الرغبة ببعض العوائق الشائكة بسبب صدور الأحكام القضائية الفرنسية ضده، إلا أنه حضر وشهد حفله حضورا جماهيريا كبيرا في موسم الرياض.

وصرح المجرد من على خشبة المسرح في الرياض بأنه متفاجئ من الحضور الكبير، وأنه يعيش الحلم الذي أصبح واقعا، وتفاجأ محبوه أنه لم ينشر إلا صورة وحيدة من حفل الرياض، كان حينها متوشحا بعلمي السعودية والمغرب.

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يشار إلى أن مشاركة سعد لمجرد في حفلة الرياض أثارت ردود أفعال متضاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما رحب بعضهم بإحياء لمجرد الحفلة، رفض آخرون الفكرة، وقد شهدت حفلته حضورا كبيرا جدا بسبب الشعبية الهائلة التي يتمتع بها.

يذكر أن لمجرد كان أطلق أغنية بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان بعنوان "إنساي"، حظيت بمشاهدات، تخطت الملايين في اليوتيوب، ونالت إعجاب محبي الفنانَين، وحققت انتشارا واسعا.

وغاب لمجرد عن المسارح الفنية منذ أكتوبر 2016 بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية؛ إذ منعه القضاء الفرنسي من إقامة الحفلات، أو إجراء اللقاءات التلفزيونية، أو السفر إلى دول غير المغرب، حتى إن سفره إلى وطنه كان يتطلب إذنا، لكنه تمكن طوال هذه الفترة من إصدار عدد من الأعمال الجديدة التي لقيت نجاحا كبيرا، وحافظ من خلالها على جماهيريته العالية.