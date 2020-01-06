فيفي عبده بتعليق غريب على طلاق أصالة.. وهذه رسالة ابنتها شام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية فيفي عبده على خبر طلاق الفنانة السّورية أصالة بطريقة مختلفة، حيث اكتفت بوضع قلوب وشكل تعبيري يعبر عن الامتنان أو كلمة "آمين".

هذا التعليق أثار استغراب العديد من المتابعين حيث اعتبروا أن الفنانة المصرية لم تقرأ ما كتبته أصالة حول إعلان انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وكان لابنة الفنانة أصالة تعليق مميز عبر منشور والدتها، حيث كتبت لها: "لقد وقفنا دائماً وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض".

وتابعت شام الذهبي، ابنة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي: "هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة قاومت كل الأمراض، والأذى الذي لحق بها من الخيانة".

وختمت تعليقها: "هذه الظروف العفنة حولتها لألماسة أكثر إشراقاً".

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وساند أصالة العديد من النجوم والمشاهير من خلال تعليقاتهم، مثل الممثل السوري مكسيم خليل الذي كتب لها: "صولا الغالية ..كل الخير و السلام بتمنالك دايماً .. الله يحميكي ويحمي ولادك و يبعتلك اللي فيه الخير".

أما الفنانة اليمنية بلقيس كتبت: "حبيبة الكل صولا .. اسال الله ان يعوضك ويعطيك حتى يرضيك.. الحمدلله على جميع الأقدار والحمدلله من قبل ومن بعد، كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله ان يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله".

وكانت أصالة قد خرجت عن صمتها الطويل، وفاجئت جمهورها بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج دام أكثر من 10 سنوات، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام".

وطالبت أصالة جمهورها بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها آدم وعلي، مؤكدة التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه.

واختتمت منشورها قائلة: "سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

وشغلت قضية طلاق أصالة حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وانشغل المتابعين بتحليل تصرفات أصالة والعريان منذ بداية انتشار الشّائعات.