ريا أبي راشد تنشر أول صور من حفل "غولدن غلوب 2020" عبر "إنستغرام"

بدأ عدد من النجوم والمشاهير التوافد إلى حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب Golden Globe awards 2020، في نسخته الـ77، والذي يقام الآن، وحرص عدد من المشاهر على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز صورهم على السجادة الحمراء.

ريا أبي راشد أول الحضور لحفل الجولدن جلوب

كان من أوائل الحضور، الإعلامية ريا أبي راشد التي نشرت عبر انستغرام، عدة صور لها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، حيث استعرضت إطلالتها التي أخذت منها تحضيرات لعدةأسابيع، كما سألت متابعيها عن رأيهم بالشكل النهائي الذي ظهرت به اليوم.

ولاقت صور الإعلامية الشهيرة، تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها، الذين أشاد بعضهم بفستانها وبساطة إطلالتها.

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القناة الناقلة للحفل وأبرز مقدميه

الجدير بالذكر أن قناة NBC تمتلك حقوق بث 2020 Golden Globes سواء علي السجادة الحمراء أو بالحفل خلال توزيع الجوائز.

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ويشارك في تقديم الحفل العالمي مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجمة جينيفر أنيستون وكيت بلانشيت وجنيفر لوبيز والنجم ليوناردو دي كابريو، وكذلك أنا دي أرمان وكريستيان بيل وبراد بيت وأنطونيو بانديراس وجايسون باتيمان وكيت ماكينون وهيلين ميرين وجايسون موموا وجوينيث بالترو وآمي بوهلر، كما يتواجد أيضا النجم العالمي ذو الأصول المصرية والذي حصل أيضا على جائزة أفضل ممثل العام الماضي عن فيلم "Bohemian Rhapsody" رامي مالك.

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