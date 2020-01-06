شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لما تقول يا محنة..صلاح عبد الله في قصيدة جديدة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان الكبير صلاح عبد الله من كتابة قصيدة جديدة، معبرا من خلالها عن ما تمر به مصرمن أحداث سياسية متلاحقة، خاصة من جانب الأشقاء الجوار، حيث تحدث فيها عن دور مصر فى الوقوف بجانب أشقائنا العرب باستمرارعندما يمروا بالمحن. ويبدوأن النجم الكبيرأراد أن يعبرعن وجهة نظره بإحساسه المرهف عما تمر به ليبيا، خاصة بعد إعلان القوات التركية عن رغبتها فى دخول الأراضى ليبيا، وهو الأمرالذى انتفضت له مصر بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسى، وتقول كلمات القصيدة : مصرلما تقول يامحنة جاية من جارنا اللي ريحنا مين هيسمع غيرنا إحنا مين هيفهم غيرنا إحنا مين وجودهم من وجودها Advertisements مين سواعدها وجنودها اللي هيأمن حدودها غيرنا إحنا مين حشاها ومين ضلوعها مين سيوفها ومين دروعها اللي هيطمن ربوعها غيرنا إحناش".

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