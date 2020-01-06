شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تكشف عن صور نادرة لوالدها مع والدتها.. وتعلق: أغلى ما عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مريم عامر منيب متابعيها بصور نادرة لوالدها الفنان الراحل عامر منيب مع والدتها، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"تلك التي علمتني معني الحب الحقيقي ..هى قدوتي إلى الأبد، وأعظم هدية من الله.. أنا محظوظة لأكون أبنتها.. أغلى ما عندي".

و تلقت المطربة الشابة مريم عامر منيب، جائزة تكريم، لاسم والدها الراحل عامر منيب، من مهرجان نجم العرب، وقالت عبر انستجرام :"للمرة التانية اتشرف واستلمك جائزة تقديرية باسمك يا حبيبى، مش قادرة أقولك مشاعر الفخر والاعتزاز إلى بحس بيهم، لما أشوف استمرار حب الناس الشديد ليك ولأعمالك، حتفضل دايما مصدر سعادتنا وفخرنا، بحبك يا ملاكي الحارس".



صور نادرة لعامر منيب مع زوجته

واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ولاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا، وتربعت علي عرش مشاهدات يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

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مريم عامر منيب تكشف عن صور نادرة لوالدها مع والدتها 2



مريم عامر منيب تكشف عن صور نادرة لوالدها مع والدتها

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

وعن كواليس الأغنية قالت مريم :"أنا كنت متوترة جدًا وخائفة ألا تخرج الأغنية بشكل جيد لدرجة أننى كنت سألغيها فجر يوم طرحها وأصرف نظر نهائيًا عن الفكرة، وسمعتها فقلت «دا مش صوتى أنا مش عايزاها تتذاع.. لأننى أغنى بطبقة صوت مختلفة ووصلت لطبقة الصوت هذه بعد عدة محاولات".

ويعد عامر منيب واحدا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها.

يذكر أن عامر منيب توفى يوم 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.