سلمى حايك تهنئ باتريشيا أركيت على فوزها بجولدن جلوب أفضل ممثلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة العالمية سلمي حايك صديقتها الفنانة باتريشيا أركيت، بعد فوزها بجائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في مسلسل "The Act"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "أنستجرام، مصحوبة بتعليق :" أنا فخورة بصديقي باتريشيا التي قدمت أفضل أداء على شاشة التلفزيون هذا الموسم".



سلمي حايك تهنئ صديقتها باتريشيا أركيت بعد فوزها بجولدن جلوب

وحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، هي الدورة الـ77 من الجائزة التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

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سلمي حايك وصديقتها باتريشيا أركيت

حضر حفل جولدن جلوب كل من النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دى أرماس و ويسلى سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

Golden Globe Awards أو جائزة جولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.