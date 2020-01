شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن جلوب يكشف عن الصور الرسمية للفائزين فى حفلها الـ 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمى لجوائز الجولدن جلوب، عن الصور الرسمية للفائزة للفائزين فى حفلها رقم 77 لعام 2020، حيث تنوعت الصور ما بين الجوائز الفردية والجماعية، وأيضا ما بين جوائز الدراما والسينما معا.

فيلم "باراسيت" فاز بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة.



أبطال فيلم Parasite

فيما فازت المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.



إيلين ديجينيريس

وذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act.



باتريشيا أركيت

فيما فاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي عن Once Upon a Time in Hollywood.



براد بيت

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في عمل درامى عن أدائها لدور الملكة إلزابيث في مسلسل TheCrown.



أوليفيا كولمان

وحصدت رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما Judy.



رينيه زيلويجر

كما ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي لـ براين كوكس عن عمل Succession.



براين كوكس

أما مسلسل Chernobyl فقد حصد جائزة أفضل مسلسل قصير أو عمل تلفزيونى.



من مسلسل شيرنوبيل

أما النجم العالمى توم هانكس يحصد جائزة Cecil B. deMille الشرفية عن مجمل مسيرته الفنية على مدى 40 عاماً من العمل في هوليود.



توم هانكس

وفاز فيلم "1917" يفوز بجائزة أفضل فيلم درامي فى جوائز جولدن جلوب.



أبطال فيلم الدراما 1917

أما الممثل واكين فينيكس ففاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره وأدائه في فيلم الجوكر.

واكين فينكس

وحصل الفيلم الكوميدي الغنائي Once Upon a Time in Hollywood جائزة أفضل فيلم ، و وأفضل ممثل في فيلم كوميدي - غنائي هو تارون إيجرتون في Rocketman .

وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي للورا ديرن في Marriage Story، وفيما فاز فيلم صور Missing Link كأفضل فيلم صور متحركة، وواصل وانس ابون ايه تايم.إن حصد الجوائز في جولدن جلوب ليفوز بأفضل سيناريو ضمن جوائز جولدن جلوب.



لورا ديرن

فليباج يفوز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي/غنائي، ضمن حفل توزيع الجوائز، وأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي/غنائي هي فيبي والر-بريدج، وأما أما جائزة أفضل مخرج ففاز بها سام منديس عن فيلم (1917)، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي/غنائي كنت لـ أوكوافينا (ذي فارويل) .



فيبي والر بريدج



مسلسل Fleabag



أوكوافينا



بيرني تاوبين إلتون جون



تارانتينو



تارون إيجرتون



رامى يوسف



سام ميندز



ستيلان سكارسجارد



فيلم Missing Link



مسلسل Succession