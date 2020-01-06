ميس حمدان وشقيقاتها في أحدث جلسة تصوير على طريقة فيلم ” للرجال فقط “

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:59 مساءً - نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة شقيقتيها ” مي سليم ” و ” دانا حمدان ” .

واللاتي ظهرن بها بإطلالة مختلفة تماما حيث ارتدوا بدل رجالي وبتسريحات شعر رجالي على طريقة الفيلم المصري الشهير ” للرجال فقط ” الذي كان من بطولة كلا من الفنانتين سعاد حسني ونادية لطفي .

وكتبت ميس حمدان في تعليقها على الصور قائلة : ” فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطولة مي سليم ودانا حمدان ” .