كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:59 مساءً - نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة شقيقتيها ” مي سليم ” و ” دانا حمدان ” .
واللاتي ظهرن بها بإطلالة مختلفة تماما حيث ارتدوا بدل رجالي وبتسريحات شعر رجالي على طريقة الفيلم المصري الشهير ” للرجال فقط ” الذي كان من بطولة كلا من الفنانتين سعاد حسني ونادية لطفي .
وكتبت ميس حمدان في تعليقها على الصور قائلة : ” فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطولة مي سليم ودانا حمدان ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان وشقيقاتها في أحدث جلسة تصوير على طريقة فيلم ” للرجال فقط “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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