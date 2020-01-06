كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:59 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها ولشقيقتها ” نسرين الخطيب ” . وكتبت ياسمين في تعليقها على الصورة : ” أختي نسرين الخطيب ” . وظهرت كلا من ياسمين الخطيب وشقيقتها وشبها كبيرا موجود بينهما جعل البعض يعتقد إنها صورة لياسمين من أمام المرآة والبعض الآخر اعتقد بإنهما توأم . وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وأشادوا بجمالهما . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور لشقيقة ” ياسمين الخطيب ” .. والجمهور : ” صورة طبق الأصل منها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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