شاهد .. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصورها مع الدولفين

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي التقطتها في جلسة تصوير جديدة .

وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي داخل أحد أحواض السباحة ومرتدية بدلة السباحة وتلاعب سمكة الدولفين .

وكتبت نرمين في تعليقها على الصور : ” أنا وقعت في ‏غرام الدولفين .. الله على جمالهم ” .

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وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور والذين أبدوا إعجابا كبيرا بها وبجمالها ورشاقتها .