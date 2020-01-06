شاهد .. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصورها مع الدولفين

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي التقطتها في جلسة تصوير جديدة .
وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي داخل أحد أحواض السباحة ومرتدية بدلة السباحة وتلاعب سمكة الدولفين .
وكتبت نرمين في تعليقها على الصور : ” أنا وقعت في غرام الدولفين .. الله على جمالهم ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور والذين أبدوا إعجابا كبيرا بها وبجمالها ورشاقتها .
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