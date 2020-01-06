” أردوغان عدو العرب ” .. هاشتاج يتصدر تويتر

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:59 مساءً - أطلق العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” أردوغان عدو العرب ” اعتراضا على إرسال الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” جنوده إلى ليبيا لغزوها عسكريا .
وتصدر الهاشتاج موقع تويتر في مصر وعدد من الدول العربية .. وتداول النشطاء الأنباء المتعددة التي تفيد بوصول مرتزقة من سوريا إلي العاصمة الليبية طرابلس للقتال في صف حكومة الوفاق الوطني والتي تدعمها قطر .
وهاجم المغردون من خلال الهاشتاج الرئيس التركي متهمين إياه بتورطه في محاولة تدمير البلدان العربية حيث يسعى لتوسيع نفوذه عن طريق مرتزقته.. فكان من قبل قد تدخل في سوريا والآن يحاول العبث بأمن وسيادة ليبيا .
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