شاهد شآتاي أولسوي مع والدته لأول مرة.. هل تشبهه؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم التركي شآتاي أولسوي الشهير بـ«أمير» لأول مرة مع والدته السيدة رفيعة في صورة تبادلها فانز الفنان الشاب.
معظم تعليقات فانز شآتاي أكدت على وجود شبه قوي بين النجم التركي ووالدته سواء في الملامح وحتى ابتسامة الثنائي، وكان لافتاً احتضان الفنان الشاب لوالدته بشكل عكس قوة ارتباطه بها.
من ناحية أخرى، عُرض لشآتاي أولسوي مؤخراً الموسم الثالث من مسلسل «الحامي» عبر شبكة Netflix، وهو العمل الذي يشارك في بطولته أمام عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.
يُذكر أن شآتاي أولسوي يجهز لفيلم جديد، قرر أن يتولى إخراجه لأول مرة، في الوقت الذي يعمل فيه على مشروع لفيلم سينمائي عن المصارع الشهير «كوجا يوسف»، وهو الدور يتطلب زيادة وزن شآتاي حتى يكون قريباً في تكوينه الجسدي من المصارع الشهير.
مسلسل «في الداخل» كان آخر الأعمال الدرامية المعروضة لشآتاي أولسوي على الشاشة، وقد شارك في بطولته أمام النجم التركي أراس بولوت إينملي.
شآتاي بدأ حياته المهنية كعارض أزياء حتى أنه فاز عام 2010 بلقب أفضل عارض في تركيا، إلا أن الإنطلاقة الحقيقية له في عالم الأضواء كان من خلال مشاركته للنجمة التركية هازال كايا بطولة مسلسل «اسميتها فريحة»، والذي كوّن من خلاله قاعدة جماهيرية عريضة في تركيا والعالم العربي، كما فاز شآتاي بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل «مد وجزر» عام 2015.
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