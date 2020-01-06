نيرمين الفقي تسبح مع الدلافين وتتلقى قبلة تحت الماء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيرمين ظهرت في الصور وهي في المياه وتلعب مع الدولفين، وتحتضنه وتقبله، وكتبت معلقة: «انا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم».

ورغم أن الصور تبدو أنها قديمة، إلا انها حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور نيرمين عبر حسابها الخاص، وتغزل الجمهور فيها.

نيرمين الفقي شاركت مؤخرا في مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث منه، والذي يؤلفه عمرو ياسين.

نيرمين تشارك في بطولة حكاية بعنوان «ما يطلبه المستمعون»، ويشاركها البطولة رانيا ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، والعمل من إخراج أكرم فريد.

Advertisements

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها في الدراما الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا من خلال تقديم شخصية «عبير»، حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.

نيرمين من جميلات الدراما المصرية قدمت في بداياتها عدد من الأدوار الناجحة ومنها : «الليل وآخره، الأصدقاء، حياة الجوهري»، وغيرها.

نيرمين ابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقالت إن والدتها مرت بمرحلة مرض طويلة قبل وفاتها، وكان لزاما عليها أن تبتعد عن الفن وتبقى بجانبها.

الفنانة المصرية لم تتزوج حتى الآن رغم أنها تلقت عروض كثيرة، وعبرت عن ندمها بسبب ذلك، حيث تمنت لو كانت أنجبت طفلا.