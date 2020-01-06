أحمد حلمي يهنئ منى زكي بفيلمها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب سنوات، تعود الفنانة المصرية منى زكي مرة أخرى للسينما من خلال فيلم «الصندوق الأسود»، ولذلك حرص زوجها الفنان أحمد حلمي على تهنئتها.

حلمي كتب عبر حسابه على موقع «أنستجرام»: « ألف ألف مبروك يا حبيبتي على ‏فيلم الصندوق الأسود، وبالنجاح والتوفيق يا رب، وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا».

جمهور حلمي ومنى تمنوا لهما السعادة الدائمة، وتمنوا لمنى زكي النجاح في تجربتها السينمائية الجديدة.

وكانت منى زكي عبرت عن سعادتها الشديدة بعودتها لجمهورها من جديد، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “مبسوطة جداً اني بشارك معاكم أول إعلان تشويقي لفيلم الصندوق الأسود».

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وفيلم “الصندوق الأسود” من إنتاج أفلام مصر العالمية، وإخراج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان، وهو من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وغيرهم.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، وتلعب منى زكي دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها، وتتعرض للكثير من المواقف الصعبة، فيما يلعب محمد فراج دور هجام.

ومن ناحية أخرى، تشارك النجمة منى زكي في بطولة فيلم “العنكبوت” ويشاركها كل من أحمد السقا، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان آخر فيلم قدمته النجمة منى زكي في السينما فيلم “من 30 سنة”، والذي طرح في دور العرض عام 2016، وشاركها بطولته أحمد السقا، وشريف منير، وميرفت أمين، ونور، وجميلة عوض، وغيرهم.