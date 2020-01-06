سارة نخلة تخضع لجراحة عاجلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، على المشاركة في العرض الخاص لفيلم “يوم وليلة”، والذي أقيم مساء الأحد 5 يناير بسينما مول مصر بحضور عدد من النجوم وأبطال الفيلم.

وكشفت تقارير صحفية أن سارة نخلة من المقرر أن تخضع اليوم الاثنين 6 يناير لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة ونقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

سارة كانت قد اكتفت بنشر صورة لها وهي على سرير المرض، ولم تكشف وقتها عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

يذكر أن سارة نخلة، حققت انتصارا جديدا على زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، بعد عن قضت لها المحكمة بعشرة آلاف جنيه نفقة شهرية.

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وكشفت سارة نخلة، تفاصيل جلسة الصلح التي جمعتها بزوجها قائلة

سارة نخلة، قالت في تصريحات صحفية: “قعدنا واتكلمنا وقالي مش هدفع الفلوس دي، قلتله لا أنا عايزة الفلوس وعايزاك تحاسبلي المحامي، قالي لا وركب دماغه وقالي روحي اشربي من البحر واعملي اللي إنتي عايزاه، فكملت في الدعاوي القضائية زي منا، وهو هربان”.

واستطردت: “هيفضل هربان كام سنة 4 أو 5 سنين؟ أكيد مش هيفضل هربان على طول”.

يذكر أن ساحات المحاكم شهدت الكثير من القضايا بين سارة نخلة وزوجها ووالدته وذلك بعد انفصالها عنه بعد زواج استمر لثلاث سنوات.

وكان خبر الانفصال بمثابة صدمة كبيرة لجمهورها خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية.