ياسمين الخطيب وشقيقتها.. صورة طبق الأصل.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب جمهورها في صورة جديدة لها برفقة شقيقتها.

ياسمين نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتبت معلقة: «أختي نسرين الخطيب»، وبدت ياسمين قريبة الشبه من شقيقتها نسرين، حتى أن بعض الجمهور ظن أنهما توأما، وذلك من خللال عدد من التعليقات.

على صعيد آخر، تواصل الإعلامية ياسمين الخطيب، حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم “2 طلعت حرب”، الذي تشارك فيه بجانب عدد ‏من النجوم.

فيلم “2 طلعت حرب” من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.‏

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الإعلامية المصرية أعلنت مؤخرا خطوبتها ورفضت الكشف عن اسم أو شكل خطيبها، ياسمين علقت على الصورة بقولها: ” أجمل الأحداث تلك التي تأتي بغير ترتيب”، وغيرت الحالة الاجتماعية على “الفيس بوك” إلى “مخطوبة».

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فنرة صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال.

وكانت المفاجأة قيام خالد يوسف بتكذيب كلام ياسمين، مؤكدا أن ما تم تداوله عنه مجرد شائعات، فقررت ياسمبن الرد على تكذيب خالد يوسف ونفيه لزواجهما، بنشرها ألبوم صور يجمعهما خلال فترة زواجهما.

ياسمين علقت عليها بقولها: “مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها».