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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقيم مساء أمس الأحد 5 يناير العرض الخاص لفيلم “يوم وليلة”، وذلك بحضور أبطال الفيلم، وفاجأ الفنان خالد النبوي، الجمهور بخروجه من قاعة العرض فور دخوله إليها.
خالد النبوي، علم أثناء بداية عرض الفيلم بوصول “ميرنا”، وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحدى ابطال الفيلم، وفور معرفته بوصولها غادر القاعة، ليلتقط معها الصور التذكارية، وهو ما وصفه الجميع بالموقف الإنساني من قبل خالد النبوي.
ميرنا، قدمت دور ابنة الفنان خالد النبوي في الفيلم، ولفتت الأنظار إلى موهبتها، كما شكلت ثنائيًا جيدًا مع خالد النبوي في الفيلم وبعد العرض الخاص.
وشارك في العرض الخاص لفيلم “يوم وليلة”، مجموعة كبيرة من أبطاله منهم، حنان مطاوع، ومحمد جمعة، ودرة، وسارة نخلة، وحمزة العيلي، وحمادة بركات، وعمر الشناوي، ومصطفى هريدي، وخالد سرحان، بينما تغيب البطل الرئيس الثاني في الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي الذي أثار غيابه العديد من التساؤلات.
يذكر أن الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب في أكتوبر الماضي، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان “مالمو” للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.
”يوم وليلة” هو الاسم الجديد للفيلم الذي كان يحمل اسم “يوم مصري”، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف إنساني لخالد النبوي مع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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