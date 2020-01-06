كمال أبو رية لمحمد رمضان: يعني إيه نمبر وان؟!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري كمال أبو رية، عن رأيه في الفنان محمد رمضان، وأعماله الفنية ولقب “نمبر وان”.

كمال أبو رية، قال خلال إحدى اللقاءات ببرنامج “كلاكيت”، والمعروض على “يوتيوب”: “محمد رمضان ممثل جيد جداً ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة”.

وعن سؤاله حول لقب ”نمبر وان”، والذي أطلقه محمد رمضان، على نفسه لم يفهم أبو رية في البداية طبيعة اللقب وتساءل “يعني إيه نمبر وان؟ قائلًا: “محمد رمضان منح اللقب لنفسه وهذا من حقه”.

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وأكد أن الأمر كان يختلف بين أبناء جيله، إذ كان النجوم يشتركون بعمل كبير متميز يناقش قضايا هامة، مشيراً إلى أن الأمر اختلف كثيراً.

يذكر أن آخر أعمال كمال أبو رية مسلسل “بركة” والذي عرض موسم الصيف الماضي وكان بطولة عمرو سعد وهالة صدقي ومحمد لطفي.

محمد رمضان، كان قد أثار العديد من تساؤلات النجوم حول إطلاقه لقب رقم واحد على نفسه وذلك على الرغم من تراجع أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة عن الصدارة، غلا أنه مازال يصدر أنه رقم واحد في كل الأغاني التي يطرحها حتى أنها أصبحت جملة مقررة في كل أعماله الغنائية.

محمد رمضان، لجأ خلال الفترة الأخيرة إلى إحياء الحفلات الغنائية وقد محفلصا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وتبعه بحفل أخر في المغرب، ومن المقرر أن يحيي حفل غنائي كبير برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم 10 يناير الجاري بدبي.