بسمة بوسيل تتنزه مع ابنتيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل إلى دبي لقضاء أجازتها برفقة ابنتيها “تاليا وأمايا”.

الفنانة المعتزلة شاركت جمهورها بمجموعة صور جمعتها بابنتيها خلال تنزههن في إحدى الحدائق، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهيهما.

بسمة أرفقت الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “الحب سر كل شيء في العالم.. وقت الأسرة”.

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جمهور الفنانة المعتزلة عبروا عن إعجابهم الشديد بالصور، لكنهم تساءلوا عن أسباب تغيب زوجها الفنان تامر حسني، وتكهن بعضهم أن سبب غيابه يعود لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد “مش أنا”.

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشر مقطع فيديو قدمت فيه الأغنية الفرنسية si t’étais là للفنانة لوزان أميرا، وهو ما أثار تساؤلات حول عودة الفنانة المغربية للغناء مرة أخرى، وخاصة أنها لجأت مؤخراً لنشر مقاطع فيديو تغني فيها أجزاء من أغاني زوجها.

الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء واطلقت خط أياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل.

وكان تامر حسني وبسمة بوسيل قد أعلنا زواجهما، عام 2012، بعد أن اشترط تامر على بسمة اعتزال الفن، وقد رُزق الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.